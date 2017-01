HOMSES EKSPRESSIS: Kaja Kallas: „Osa on hirmus kurjad kõige peale!“

Kaja Kallas on valmis kandideerima sügisestel kohalikel valimistel. Tallinna linnapeaks ta enam ei püri, aga 2019. aastal tahab Eestisse tagasi tulla. Kas Reformierakonna esimeheks?

Mis Reformierakonnas praegu toimub?

See on võimuvahetus. Reaalne võimu vahetumine.

Mida Hanno Pevkur peab lähikuudel tegema?

Ta peab saama sisekliima paremaks. Osa on hirmus kurjad kõige peale. Peame vastuoludest üle saama. Kui keegi võiks sellega hakkama saada, on see just Hanno Pevkur.

Olen kuulnud, et Reformierakonna kontoris on inimestel motivatsioon väike, ühe silmaga vaatavad nad CV-Online’ist tööpakkumisi…

Ma tean küll, kes nii räägib. See on hirmu külvamine – ei tea, kes see järgmine lahti lastav ikkagi on –, et ebastabiilsust suurendada.

Rääkige kontori inimestega. Kui võtta tavaline kontoritöötaja, kellele on liberaalsed ideed hingelähedased, ei tohiks tal vahet olla, kes on juht. Töö on ikka ju tavapärane. Ma ei usu, et asi nii hull on. Uus peasekretär on vaja kiiresti paika saada.