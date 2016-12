HOMSES EKSPRESSIS: Kaitseväe paraadi roppustega kostitanud tuletõrjuja kaebas Päästeameti kohtusse

Kaitseväe paraadist roppude kommentaaridega video teinud tuletõrjuja Sergei Menkov pole nõus enda vallandamisega ja kaebas Päästeameti kohtusse. Päästeamet lasi tema sõimu ära tõlkida.

Viimased kümme kuud Sergei Menkov (57) enam tuletõrjujana ei tööta. Aga kui möödub tossavast prügikastist, mõtleb kohe: mis seal põleb ja kaua see põlenud on. „Kogu aeg on instinkt üleval. Päästja pole kunagi endine – ta jääb elu lõpuni selleks,“ ütleb 28 aastat ja 9 kuud tuld tõrjunud Menkov.

Sergei juhendamisel päästeti 2002. aastal Pühavaimu kirik suuremast hävingust. Ta on tulest välja toonud 20 inimest. Ühe põlengu ajal tõi ta mööda redelit alla kaks vanainimest ja sai selle eest elupäästjamedali.

Aga mis siis juhtus tubli tuletõrjuja ja vanaisaga tänavu paraadil, et ta selle järel tööst ilma jäi?