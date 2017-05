HOMSES EKSPRESSIS: Jüri Ratase valitsuse siseelu - Keskerakonna ministrid arvasid, et see töö on kergem

Jooksuga tööle

Jüri Ratas sörgib aeg-ajalt hommikuti tööle. Alustab kodu juurest Piritalt, mõned korrad on startinud ka Russalka juurest. Kaheksa kilomeetri kaugusel asuvasse Stenbocki majja jõuab „kuskil 55 minutiga“.

Dušš asub peaministri kabineti tagaruumis.

Tubli tööhobune

Sõbrad hindavad, et peaminister on energiline ja „äksi täis“. Majandus- ja taristuminister Kadri Simson ütleb, et Ratase töövõime on „metsik“: „Alustab hommikul, paneb hilja õhtuni välja, ei puhka ka nädalavahetustel. Ma ei kujuta ette, kuidas niimoodi saab.“

USA president Donald Trump jäi eelmisel nädalal naerualuseks, kui tunnistas presidendiameti kohta: „Ma mõtlesin, et see on kergem.“

Sarnane sürpriis tabas ka Keskerakonna ministreid.