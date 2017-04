HOMSES EKSPRESSIS: Indrek Neivelt: Eesti liigub kindlalt Põhja-Korea suunas

Pakid kohvreid?

Mina ei kurda oma elu üle.

Firma kohvreid mõtlesin.

Ärme sellest praegu räägi. Toon ühe näite geniaalsusest. Olen juba mõnda aega olnud Merko nõukogu liige. Merko mehed juhtisid tähelepanu, et vaata, mida minister Urve Palo räägib.

(Neivelt võtab arvuti ette ja loeb) Minister ütleb, et ehitussektori lisandväärtuse kasv ühe inimtunni kohta ei ole meil viimase 50 aasta jooksul paranenud. Mina sellest lausest aru ei saa. Aga minister ütleb, et kuna ehituses on asjad kehvasti, luuakse ehituse valdkonnas asekantsleri koht, kes hakkab tegelema digitaliseerimisega.

Ministri arvates on ehituses kõige suuremaks probleemiks tehnoloogiline mahajäämus võrreldes naaberriikidega (endiselt arvutist lugedes) ja digitaalsete lahenduste loomine ja kasutuselevõtt annavad konkurentsieelise, aitavad raha kokku hoida ning sellega peab paratamatult hakkama enam tegelema. Praegu ei vasta koolitussüsteem tänapäevastele standarditele – mitte midagi ei vasta…