HOMSES EKSPRESSIS: Eesti eksiilvalitsuse endine sõjaminister: „Eestis käib hoogne venestumine“

Kuidas teil vorm on?

Jälgin terava pilguga Eestis toimuvat ja saan Eesti asjadest võib-olla paremini aru kui keegi, kes elab Tallinna külje all. Eesti suurim oht on praegu venestumine, mis kulgeb kiirenevas tempos.

Tõesti?

Pole mingit kahtlust, et lõhe eestlaste ja venelaste vahel on jätkuvalt väga suur ning venelased pole Eestis muutunud tublideks ja lojaalseteks kodanikeks. Nad armastavad Putinit.

Võib-olla tõesti ei taha nad elada Putini Venemaal, kus elu on viletsam kui Eestis. Aga nad tahavad taastada Eestis oma okupatsiooniaegseid peremeheõigusi. Kui Venemaal on valimised, siis suur osa Eesti venelastest hääletab Žirinovski või kommunistide ehk kõige radikaalsemate poolt.

Mis see kiirenev tempo on?

Lugesin Delfist, et venelaste osakaal hakkab Eestis kahenema. See ei ole nii! Statistikaameti rahvastiku koosseisu andmed on õhust võetud, täielik totrus.