HOMSES EKSPRESSIS: Cantervilla mängumaal uppunud lapse ema räägib esimest korda oma loo

Sel laupäeval mälestatakse Oleviste kirikus surnud lapsi. Kolm lapsevanemat räägivad Ekspressile oma raske loo.

Sirle (38) näitab helesinise kaanega fotoalbumit, kus on sees pildid 14. juulist 2014. Ta sõitis oma ema ja kolme lapsega Lõuna-Eestisse ekskursioonile. Kõigil tema lastel on sünnipäevad suve lõpus – Henri oli sel hetkel viieaastane, tütar kolm ja noorem poeg kaheseks saamas. Nendest päevadest klõpsis Sirle palju pilte. Käidi Piusa liivakoobastes ja filmi „Viimse reliikvia“ radadel Taevaskojas. Ühel jõematkal õnnestus vanem laps, püsimatu loomuga Henri üksinda pildile saada. Poisil on peas punasekirju sallrätik ning tema väike käsi, toetatuna kõhule, lehvitab pildistajale.

Nagu päev hiljem selgus –hüvastijätuks.

Kuhu poiss kadus?

Sel päeval sõitis kogu pere Cantervilla mängumaale. See on Lõuna-Eesti suurimaid laste mängumaid, basseinide ja pikkade liumägedega. Sirle sisetunne manitses mitte sõitma, kuid ühtegi head põhjust mitte minemiseks otseselt polnud. Lapsed väga tahtsid!