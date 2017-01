HOMSES EKSPRESSIS: Arstid päästsid imiku narkosurmast

Haiglasse jõudis koomas imik, kelle raske seisundi põhjus oli ebaselge. Tasapisi jõudsid arstid ja politsei üllatava tulemuseni.

Möödunud aasta 25. augusti hommikul oli Tallinna lastehaiglas valves „Dr ­House“. Lastehaiglas kutsutakse telesarja nutika nimikangelase järgi üht erakorralise meditsiini osakonna pediaatrit, tugeva intuitsiooniga arsti, kes suudab täpseid diagnoose teha ka väga haruldastele juhtumitele.

Kiirabi tõi haiglasse kaheksakuuse teadvuseta tüdruku, kellel polnud sinikaid ega muid nähtavaid vigastusi, esialgu kahtlustati lapsel peatraumat.

Arsti vaist ütles, et nii see ei pruugi olla. Ta küsitles noort ema, et aru saada, mis võis lapsega veel juhtuda.

Selgus, et vahetult enne haiglasse tulekut viibis pere oma kesklinna üürikorteris. Isa magas, ema tegi köögis süüa. Alla aastane tütreke oli tema juures köögis ja askeldas põrandal.