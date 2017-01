HOMSES EKSPRESSIS: Ajastu lõpp. Politsei sulges Tallinna viimase suure lõbumaja

Kuidas sai lõbuäri Ristiku põiktänaval tervelt kümme aastat lokata?  Kes on kupeldamiskahtlustusega vahele võetud Tanel Aavik?  Kus ja kuidas töötavad praegused lõbunaised?

Mõni päev enne jõule läks Põhja politseiprefektuuris kiireks. Aastaid katkematu järje- ja enesekindlusega tegutsenud Ristiku põiktänava lõbumaja ootas ees sulgemine ja selle äriga seotud inimesi vahistamine. Kokku kaasati operatsiooni ligi poolsada korravalvurit, ükski kahtlustatav ei tohtinud saada võimalust asuda tõendeid hävitama.

„Meil on käsil väga tähtis operatsioon,“ kirjeldasid politseinikud tööl toimuvat kõrvalseisjatele. 19. detsembril see operatsioon algaski ja esimese hooga võeti vahi alla kaheksa inimest, kes jäid trellide taha esialgu 48 tunniks. Just nemad olidki politseioperatsiooni põhilised sihtmärgid. Inimesed, kelle suhtes oli alust arvata, et nad on aastaid jooksutanud Tallinna viimast klassikalist klubi-lõbumaja – kohta, kus kliendil on korraga valida mitme „teenindaja“ vahel. Tänaseks on vahi alla jäänud kolm põhilist kahtlustatavat, kokku on kahtlusaluseid aga lausa 15.