HOMSES EKSPRESSIS: Abilinnapea Arvo Sarapuu on variisikute kaudu sisenenud Tallinna prügiärisse

Tallinna linnavalitsuse korraldatud prügiveo konkurssidel on kahel viimasel aastal võidutsenud salapärane osaühing Baltic Waste Management (BWM). See on täiesti tundmatu riiulifirma, mis polnud varem prügiämbritki toast välja viinud, kui järsku pärast registreerimist (oktoobris 2014) hakkas Tallinna linnahangetel domineerima. Võitmiseks ei pea BWM pakkuma isegi mitte kõige odavamat hinda, linnametnikud on ikka leidnud viisi, kuidas konkurentide pakkumised tühiseks kuulutada ja BWM prügiveo hanke võitjaks kuulutada. Näiteks Lasnamäel pakkus kõige madalamat hinda 20 aastat Eestis tegutsenud prügiettevõte AS Keskonnateenused, aga ei võitnud. Nõmmel läks samuti, Keskkonnateenuste tütarfirma pakkus parimat hinda, võitis aga BWM.

BWMi omanik on Kaido Laanjärv. Laanjärv töötas 2000. aastate alguses Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametis, kus tema ülemuseks (vähemalt mõnda aega) oli Sarapuu väimees ja Sarapuu ettevõtete grupi ATKO Grupp praegune juhataja.