Hollywoodi filmistaari Tom Hanksi uus... juturaamat, mitte film

Filminäitleja Tom Hanks (61) kuulub USA rahvuslike aarete hulka. Armastatud näitleja on esinenud ligikaudu poolesajas filmis, neist tuntumad „Forrest Gump“, „Terminal“, „Sulle on sõnum“, „Apollo 13“ ja „Reamees Ryani päästmine“ on ajalukku läinud. Tom Hanksi varanduse suuruseks pakutakse 350 miljonit dollarit. Temaga pole seotud mingeid Holly­woodi raputavaid skandaale, alates 1988. aastast on ta abielus Rita Wilsoniga ja neil on neli last, 2016. aastal sai ta USA presidendilt Barack Obamalt Ameerika Vabaduse medali. Hanks on positiivne, asjalik, lahke, rikas, tore ja tubli maailmakuulus ameeriklane. No milleks talle veel kirjandus, mis armastab tihti urgitseda inimeste tumedas pooles?