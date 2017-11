Hollandi „haigekassakaart“ maksab 92 eurot kuus

Hollandlasele meeldib turvalisus. Raha ei raisata niisama; ekstralaekumised kantakse hoiukontole. Olgu see pesumasin mis rikki läheb, või laste hamster, kes operatsiooni vajab, alati peaks olema kuskilt võtta. Ent veel enam kui kogumist armastab hollandlane olla kindlustatud. Hollandlased on maailmas teine enimkindlustatud rahvus (ees on vaid šveitslased). 2014. aastal kulus keskmisel hollandlasel keskmiselt 4090 eurot kaheksa erineva kindlustuse peale. Iga aasta lõpu saabudes võistlevad kindlustusfirmad uute klientide eest, pakkudes kingitusi mitmesugustest soodustustest iPadideni.