On neidki, keda võimalik maailma lõpp hoiab haardes igapäevaselt. Nad on ettevalmistujad ehk doomsday prepper’id või survivalistid, kes pühendavad suure osa oma elust sellele, et ennast ja oma perekonda apokalüpsise tulekuks valmis seada.

On hiline laupäevapärastlõuna ja päike piilub läbi pilvede, kui ma Utrecht Centraali raudteejaama Almariga kohtuma lähen. Olen tema telefoninumbri salvestanud alias’e „Prepper“ all. Almar modereerib Hollandi kõige aktiivsemat survivalistide Facebooki-külge, kus postitatakse kõigest alates sõjavõimalustest ning lõpetades õpetusega ambude ostmise kohta. Seda lehekülge jälgib pidevalt 350 inimest.