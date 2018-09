Hipster unistab Saku Originaalist

Vana-Kalamaja tänaval elav Martin on oma asumi tüüpiline elanik. Tal on täishabe, keskmise pikkusega juuksed on keeratud krunni ja ta kannab lühikesi pükse tossudega ka jahedate ilmadega. Lühidalt, mees nagu iga teinegi Vana-Kalamaja tänavalt. Tal on aga üks saladus, mida ta on hoolikalt varjanud, nimelt joob ta kodus vahel Saku Originaali.

„Kõik mu sõbrad joovad muidugi erinevaid käsitööõllesid. IPAd ja APAd, rukkiõlled, kloostriõlled, stoudid ja ale’id, kõike nad joovad. Ma käin nendega kaasas ja joon ka, kuigi tegelikult võtaks hea meelega Originaali, Premiumi või näiteks mõne välismaa parema lageri, näiteks Heinekeni. Ausalt öeldes käime me peamiselt kohtades, kus ongi ainult käsitööõlled ja Originaali või Premiumi ei müüdagi. Tegelikult ongi kergem, kui ei pea vaatama seda Originaali silti, kui osta niikuinii ei saa, sest sõbrad vaataksid imelikult. Nii ma võtangi järjekordse kibeda käsitööõlle ja kannatan hommikul jälle tuumapohmelli,“ kurtis Martin.