Hingesillad ehk väikese noole katkenud lend

Luuletaja Khalil Gibran on kirjutanud, et vanemad on vibud, millelt nende lapsed kui elavad nooled lendavad tuleviku poole. See on imekaunilt ja targalt öeldud. Kuid mis juhtub siis, kui väikese noole tee ootamatult katkeb?

Lein on meie ühiskonnas ­vahel tabu. Surm on tabu. Me ei kasuta isegi „suremise“ sõna enam, selle asemel öeldakse „lahkus“. Kaastunde­avaldused ajalehtedes on ­muutunud enesereklaamiks. Arvutimängudest rääkimata. Tegelikkuses ei ole meil seitset elu! Kui üks noor mees Radissoni katuselt tahtis alla ­hüpata ja reaalselt elu ja ­surma vahel kõõlus, tegid inimesed teiselt poolt tänavat temast pilte... Surmast on saanud meelelahutus, surm müüb.