Jaapani ühe legendaarsema anime (ja sellele eelnenud mangaseeria) „Ghost in the Shell“ uusküpsetis Hollywoodi hapukoorekastmes on asja olemusest samavõrd mööda vihisev nagu eestikeelne pealkirjatõlge „Hing anumas“, sest shell on ju tegelikult meie surelik kest, mida hing või vaim kasutab vaid enda liigutamiseks ühest kohast teise.