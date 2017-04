Hille Hanso: Presidentaalse Türgi sünnivalud

Tabude hulk kasvab ja kui vaated ei lange ühte juhtiva võimu nägemusega, on kindlam valetada.

„Jaa…“ venitab mu kursusekaaslane Kerem. Tean kindlalt, et ta on kirglikult konstitutsioonimuudatuse vastu, oleme sellest rääkinud. „Ma ise ka ei tea, aga ei tahaks oma arvamust otse välja öelda,“ ütleb ta hiljem häbelikult. See reaktsioon väljendab ehedalt, kui keerulises olukorras on türklased, kes seisavad järjekordsel poliitilisel teelahkmel.

16. aprillil hääletab Türgi põhiseadusmuudatuse üle referendumil, kuid pingutused põhiseadust läbirääkimiste teel koos opositsiooniga muuta on kestnud aastast 2007. Paraku on Türgis kompromissid harv nähtus.