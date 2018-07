Ameerika koomiksikunstniku Art Spiegel­mani (70) tuntuim teos, 13 aasta jooksul peatükkide kaupa valminud graafiline romaan „Maus“ alustas ilmumist 1980. aastal koomiksiajakirjas Raw. On suuresti „Mausi“ teene, et selline sõnapaar nagu „koomiks holokaustist“ ei mõju enam pühaduseteotusena. „Maus“ oli üks võtmeteoseid, mille kaudu õnnestus vähemalt osa koomiksimeediumi väljundite kultuuriväärtuslikuna kehtestamine angloameerika keeleruumis ja selle tuules mitmel pool mujalgi. Ühtlasi on „Maus“ üks enam tõlgitud koomiksiraamatuid – tagantjärele on raske uskuda, et esialgu oli Spiegelmanil raskusi kirjastaja leidmisega.