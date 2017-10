Hiina naljad

Kunagi tõdes Jüri Üdi, et viimasel ajal saab Eestimaal palju nalja. Või oli see juba Juhan Viiding? Nagu prohveteeringuil kombeks kehtivad need märksa laiemalt, kui prohvet ise silmas peab. Nalja saab Hiinamaalgi.

Qingdao on kümnemiljoniline pilvelõhkujatega jurakas Kollase mere kaldal. Meiega seob linna asjaolu, et selle lahel peeti Pekingi olümpiamängude purjeregatt 2008.aastal ning et vanalinn on päris saksapärane. 1891–1914 kuulus ala Saksa keisririigile, siis ehitati need tänavad poodide ja kõrtsidega välja. Nüüd on kõik tipp-topp restaureeritud, hiinlastele meeldib rõhutada oma sidemeid Euroopaga. Ja loomulikult ei jäta pragmaatilised hiinlased kuulsust kasutamata, müüvad üle maailma Qingdao õlut, mida teeb vabrik, mille sakslased omal ajal käima panid.