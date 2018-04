Hiilgav tükk vähetuntud Ameerika ajalugu

India gurud on igavesti vinge nähtus. Need mehed – noh, enamasti on nad ikkagi mehed – mõjutavad miljoneid. Sealhulgas lääne kultuurist pärit ­inimesi ja mitte ainult ökohipisid, vaid täitsa intelligentset rahvast, nagu teadlased, muusikud, juristid või moeinimesed.

Olen seda ka päris lähedalt näinud. Mul oli sõber, kes kohe kui NL lagunes ja piirid avanesid, hääletas, jah, hääletas Indiasse. Esimest korda kasutas ühistransporti alles Iraanis, kui rongi peale istus. Ja läks ta Sai Baba juurde. Sai Sai Babalt sõrmuse ka veel. Olen seda sõrmust oma silmaga näinud. Oh neid lugusid, mida ta oma kommuunielust rääkis. Nüüd on ta surnud – tapeti aastaid tagasi, ikka sealsamas Indias.