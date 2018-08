Herkeli ja Kübarsepa suhe avalikustati pikema nõupidamise järel: "Elevant oli juba elutoas, aga kõik tegid näo, et ei näe seda!"

Andres Herkeli (56) hiljuti ilmunud raamatu „Idealistid. Vabaerakonna lugu“ kaant kaunistab karikakar; lill, mille õielehti rebides hingevalus eestlased tuleviku osas ikka selgust saada on proovinud. Nimi „Kübarsepp, Külliki“ esineb selles teoses täpselt 33 korda. Herkel ja temast 19 aastat noorem ­Külliki ­Kübarsepp (37) on mõlemad Vabaerakonna loojad ning (veel pool aastat) ka riigikogu liikmed. Neid seob lisaks poliitikale ka eraelu – pärast Vabaerakonna-sisest pikemat käärimist ja PR-mehe Ivo ­Rulliga nõupidamist otsustati aastate eest alguse saanud armuafäär läinud nädalal avalikuks teha. Lapse sündi on loota talvekuudel.

Kuid viies riigikogu koosseisus istunud Herkel on abielus. Tema jõuline kaasa Kaie Herkel on hoidnud mehe kätt loendamatute seltskonnakroonikute kaamerate ees.