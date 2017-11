Hello, Africa!

Otsus pulmareisiks Lõuna-Aafrikasse minna ning esimeseks peatuseks Johannesburg valida tuli pärast pikka kaalumist. ÜRO poolt välja toodud statistika kohaselt on tegu maailma ühe kõrgeima kuritegevusastmega riigiga, kus tapetakse iga päev keskmiselt 49 inimest. Ka on internet täis turistide poolt kirjutatud õuduslugusid sellest, kuidas kedagi on Johannesburgis järjekordselt relva ähvardusel röövitud. Seetõttu soovitatakse see linn reisiprogrammist välja jätta ja tihti seda kahjuks tehaksegi. Meie otsustasime Johannesburgi siiski üle vaadata.