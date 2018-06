Flanöörideks (pr flâneur) hakati 19. sajandi keskel nimetama Pariisi tänavatel sihitult uitavaid linlasi, kes nautisid urbanistlikku esteetikat kõrvaltvaatajaina, ise sagimisse sekkumata. Raamatus „Dark Matters: a Manifesto for the Nocturnal City“ (2016) õpetab Nick Dunn öiste jalutuskäikude kaudu looma sidet linna arhetüüpse tumedama poolega, nautima selle kogemusega kaasnevat salapära ja üleloomulikkust. Blues-duo Ringhold teine album „Hello Bob!“ sobib sellise harrastuse helikujunduseks nagu must samet kutselise keigari selga.