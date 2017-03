Blanck Mass on üks pool Fuck Buttonsist ehk Benjamin John Power, kes on nüüdseks jõudnud juba kolmanda sooloalbumini. Fuck Buttons kõlab ja toimib nagu tänapäeva sotsiaalmeedia algoritmide poolt kultiveeritud ja toodetud ihaobjekt – ta on hektiline ja kaootiline nagu õhtupoolik Facebookis korraga mitme sõbraga tšättides ja nende postitatud muusikalinke kuulates