Hele ja tume Amazonas

Amazônia on maakera kopsuarterite võrgustik, sest umbes 20% maailma mageveest läbib seda ala ja imbub, korjub, suubub, aurub ning kontsentreerub just siin. Nende Brasiiliasse saabuvate turistide protsent, kel plaanis minna Amazonase retkele, on palju väiksem. Põhjused needsamad, miks nii hispaanlastel kui portugallastel Amazônia alistamine kolmsada aastat aega võttis: see kant tekitab aukartust Emakese Looduse ees, tundudes formaatidesse surutud inimmõistusele kuidagi metsik, tsiviliseerimata, ohtlik ja ettearvamatu.

Ja mõnes mõttes see nii ongi.