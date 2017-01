Heidy Tamme: „Miks me õpetame lauljaid karjuma?“

Kunagine menulaulja, dirigent ja 40aastase staažiga laulupedagoog Heidy Tamme muretseb noorte lauljate „karjuva“ vokaaltehnika pärast.

Miks meie lauljad ei löö välismaal läbi?

Puudub ettevalmistus ja tehnika. Eestis võid olla superstaar, aga maailmas on kõrgemad nõuded. Tehniline, psüühiline ja hariduslik ettevalmistus peab olema.

Kerli läks ju Ameerikasse.

Olen olnud Elvas laagris, kus olid kaks kohalikku tüdrukut, Kerli ja Luisa (Värk). Ülimusikaalsed, üliandekad mõlemad! Nad olid seal liidrid, kõik vaatasid, mis neist saab. Aga Kerli on nüüd Ameerikas nukuke! Ja Luisa? Tal oli väga eriline hääl, tundlik… Teda oleks pidanud eriliselt kohtlema, kuid ta läks superstaarisaatesse. Nüüd laulab popitämbriga, kõri on kinni.

Kunagi Olav Ehala saatis mulle Laura Põldvere plaadi – kuula seda tüdrukut, seal on väga palju materjali. Laura käiski Helsingis mu juures. Tal on sügav tämber, aga minu meelest on seal palju juba kadunud. Lõug on lukus, hääleväravad kinni. Aga kui üks organ on pinges, on kõik pinges. See on nagu selgroolülidega – need peavad võrdselt toimima.