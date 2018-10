Heateo eest ära kiitust ja tänu oota

Kreeka stoitsistlikult ­filosoofilt Epictetuselt pärineb mõttekäik, et päike tõuseb ja särab igal hommikul, vajamata selleks meie palveid või loitse. Niisamuti ei peaks inimene ootama ja eeldama kiitust ja aplausi iga kord, kui ta midagi head korda saadab. Head peaks tegema loomulikult, just nagu päike ennast järjekindlalt ja ilma igasuguse sunnita silmapiiril ilmutab. Ja kui nii on, armastatakse seda inimest sama palavalt nagu päikest. Epictetus oli suur eeskuju ja vaimne õpetaja märksa kuulsamale stoikule, Rooma keisrile Marcus Aureliusele, kelle „Meditatsioonides“ on üleskutse mitte hetkegi raisata tühja arutlemise peale, milline hea inimene olla võiks või olema peaks, vaid lihtsalt olla hea ja näidata head eeskuju. Nüüd ja kohe. Sest keegi meist ei ela igavesti.