Haruki Murakamil valmis uus romaan „Commendatore tapmine“

Romaani peategelane on kolmekümnendates eluaastates portretist Tokyost, kelle naine on maha jätnud. Ta poeb maailma eest peitu kuulsa kunstniku Tomohiko Amada mägedes asuvasse majasse. Kui ta avastab maja pööningul ühe tundmatu maali, siis käivitab ta tahtmatult müstiliste sündmuste jada; ning et seda lõpetada, peab ta läbi käima teekonna, milles mängivad oma osa saladuslik helisev kell, poole meetri kõrgune Idee füüsiline kehastus, noobel ärimees, kes elab teisel pool orgu, varaküps kolmeteistkümneaastane tüdruk, natside atentaadikatse teise maailmasõja aegses Viinis, maa sees olev auk Amada maja taga metsas ning kaksikmetafooride poolt ära nõiutud salamaailm.