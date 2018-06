Harmoonia Hundisilmal

„Sina, Edgar, oled ikka nupumees. Isegi surmasuust tõmbad lotovõidu välja. Näe, mina, loll, pean edasi kohtus käima, aga sina mitte.“ Seda öeldes vaatas Alexander Kofkin imetlevalt Hundisilma peremeest.

„Eks see tervis on meie vanuses meestel jah heitlik,“ rääkis Hundisilma lehtlas teed joov Savisaarvaikselt naeratades. „Näiteks kohtus ei saa ma sugugi käia, juba selle maja vaatamine ajab südame pahaks. Aga näe, homme on Tallinna volikogu istung, sinna proovin ikka kohale jõuda. Volikogu tekitab minus alati positiivseid emotsioone, tore on vanade kamraadide seas nupule vajutada.“

„Mis sa seal volikogus teed?“