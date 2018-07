Hardi Volmer Kuubas: Nõukanostalgia embust ihalev turist selle kõik siit veel kätte

Havanna südalinn. Sadama poolt kuulsale Maleconi promenaadile pöörates kargab silma restoran Marusja aknast välja laperdav NSVLi punaplagu. Samas on suur El Comandante Fidel juba igaveseks kokku rullitud. Teda on näha väga vähe ja see vähenegi on lootusetult pleekinud. Vaid kuulsamate kõrtside seinu ehivad rohked fotod populaarse kolmikuga: Che, Fidel ja Ernest.

Nooremale inimesele on Havanna kesklinna õhustik lihtsalt hingemattev läpatis, aga minusugusel pässil kutsus vana armas A62 tüüpi busside heitgaasiving koos seitsmekümnendatest pärineva tolmund-ametkondliku klaas-alumiiniumarhitektuuriga esile mälupilte tollasest Krimmist. Eriti kui väljahüpe toimub vanast Volgast, mille juht küsib selle umbes kolmekilomeetrise lõbu eest 10 konverteeritavat Kuuba peesot ehk CUCi, (1 CUC = 1 USD). CUCid võetakse sult äärmiselt sõbralikult ja ilma vähimagi pealetükkivuseta.