Hardi Volmer: igasugu viljakad ideed sugenevad enamasti just logeldes

Suurem teemakohane pidu on avatud kogu linnarahvale: Singer Vingeri spetsiaalne Volmeri juubelikontsert toimub laupäeval, 18. novembril Tallinnas Vaba Laval. Lisaks Volmerile, singerile ja vingerile astub üles terve rida külalisartiste, nagu näiteks ­Riho ­Sibul, Vaiko Eplik, Marten Kuningas, Genka, Elina Born, Ott Lepland, Liisi Koikson, Jaan Pehk, Priit Volmer, Rene Soom, Peeter Kaljumäe, Joseph Miettinen.

SÜGIS

Teadagi, et igasugu viljakad ideed sugenevad enamasti just logeldes. Kuskil, kus on kena ja rahulik ja pole suhtlemissundust. Sagedasti olen täheldanud loovmõtteuitude sündi aga näiteks ühistranspordis. Ei paigutu mudelisse, aga minuga see nõnda on. Ilmselt on asi selles, et ühissõidukisse litsutuna on paratamatult palju võõraid su privaat­alas, ja muidki ebamugavusi juurde liites moodustub olukord, mida pigem väldiksid. Ilmselt tüütust reaalsusest irdumiseks suigutab aju mu siis süvamõtiskellu. Küllap on see enesepettus, aga tundub, et eriti viljakas periood on just sügis oma kaduvikueleegiaga.