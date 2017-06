Hanuman, Vana Munk & Royal Plaza - Andres ja Katrin Maimiku seiklused Indias

Saime kutse Indiasse Euroopa Liidu filmide festivalile. Avafilmiks on valitud meie „Kirsitubakas“. Mis asja? Päriselt? Okei. Vana film elab ikka veel oma elu, tuterdab mööda ilma ringi kanderaami abil. Läheb suuremaks asjaajamiseks, vahetame kümnete ­inimestega sadu meile. Selleks, et India viisa taotlusvormi täita, tuleb põhimõtteliselt teada oma sugupuud: kes mis haigusi on põdenud, milliseid toitumisharjumusi viljelnud.

Meid on hoiatatud, et suvel toimetavad Indias agaralt vereimejad malaariasääsed. Muidu suhteliselt tšill AM muutub öö enne väljalendu väikest viisi panikööriks, saates KMile sõnumeid sisuga: „Peame midagi ette võtma, keegi meist peab eluga tagasi tulema, me ei tohi lubada, et meie ühine laps jääb orvuks.“ Paraku vaktsineerima enam ei jõua. Sõidame reisile Tõnis Kahu sõnastatud deviisi all: „On, nagu on, parem ikka kui mitte midagi.“