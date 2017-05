HANS H. LUIK: Salgavad. Yana ees ja Yüri takka

Saatesõna 26.05.2017: Üks kõrgemaid vabariigi poliitikuid ütles mulle, et kui Jüri Ratas veel ametissemääramisel rääkis midagi Keskerakonna puhastamisest, siis nüüd ei võta ta seda enam isegi jutuks. Peale Eesti Ekspressi artiklit Sarapuust (ja fotot, kus prügiautod Sarapuu sugulase bussifirma õuel pargivad) oleks võinud Ratas ju ometi mingi otsuse langetada.

Või salgame ja mängime pimedat, kuni Kapo sisse marsib?





Artikkel ilmus esmakordselt novembris 2016.

See on Tallinna ettevõtjatelt Keskerakonna jaoks raha väljapressimine. Kui vaadelda juhtumeid, mille eest keskarid kohtus süüdi on mõistetud, ja liita sinna juhtumid, millest ehitajad ja kaupmehed isekeskis räägivad, võib teha järelduse: ettevõtjatele "katuse panemine" on olnud Keskerakonna põhitegevus Tallinna linna juhtides.

Kogu sellest kohtus tõestust leidnud Parbuste, Songisseppade, Seppade, munitsipaalpolitsei ja parkimistegelaste jne kuritegude hulgast leiab Yana Toom Kolmeraudse saates ainult ühe, kõige süütuma vargusejuhtumi. Sellise, millega Jüri Ratas haiget saab, ehk Rattalehe, mida Raepress Jüri Ratase valimiskampaania käigus üle 10 aasta tagasi valmis tegi. Tavaline keskerakondlik väike näppamine.