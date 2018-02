Hans H. Luige intervjuu Mart Laariga: „Poliitikud peavadki ajakirjanduselt pasunasse saama“

Hans H. Luik: Kõigepealt tahan öelda suur aitäh, põlvkonnakaaslane Mart! Meie põlvkond sööstis majandusse tänu sinu valitsuse antud vabadustele.

Mart Laar: No takkajärgi ikka hea kuulda. Ma arvan, et sellest, kas me midagi väärtuslikku tegime, saadakse päriselt aru siis, kui keegi meie tehtut muutma hakkab. Või seda täna vähemalt kõvasti üritab.

H. L.: Aga ühele suurele sammule oleks meedia pidanud valitsust 1992. aastal ärgitama – vene lasteaedadesse eesti keele õpe. Tookord valitses „Plats puhtaks!“-aeg. Sinu valitsusele ei oleks keegi taibanud sellist järsku pööret pahaks panna. Ja meil olekski täna eesti keelt rääkiv venelaste põlvkond, kes ei tuleks tänavatele „Rossija! Rossija!“ karjuma.