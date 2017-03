Hannes Võrno, üllatasite eile teatega, et kandideerite EKRE nimekirjas Tallinna linnapeaks. Miks nii?

Ma olen täiesti normaalne eesti mees oma parimates aastates, miks siis mitte. Elukogemust on, tahtmist on, näolapp on ka üle keskmise kena, mida siis Tallinna juhtimiseks veel vaja on.

Aga miks kohe linnapeaks?

Vaatasin, et Edgarist on töökoht vabaks jäänud ja nii tublit meest nagu mina pole asemele leitud. Päris loogiline ju tegelikult.