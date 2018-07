Hannes Võrno andis kloordioksiidi grupeeringule hoogu juurde

Tänavu 10. juulil lahvatas juba unustusse vajunud kloordioksiidi juhtumis uus leek sealt, kust poleks osanud oodata: Tallinna Televisioonist, kus endine teletäht ja endiselt karismaatiline ­Hannes Võrno kutsus esinema ­Janika ­Veski, kloorigrupi ühe esimestest eestvedajatest.

Kuulsa saatejuhi ja sarmika Veski koosmõju oli rabav. Saate salvestist on vaadatud üle 100 000 korra. Võrno liitus ka Facebooki kloorigrupiga ja postitas sinna mõned innustavad kirjutised, võttis ka ise kloordioksiidi ja kiitis. Saate ja meediakajastuste mõjul kasvas kloorigrupi liikmete arv mühinal, praeguseks on seal ligi 7600 liiget. Seda on kaks korda rohkem kui kloordioksiidi skandaali puhkemise ajal 2015. aasta varasügisel. Neist enam kui 1500 liitusid pärast Hannes Võrno saadet.