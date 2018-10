Täna lööb ajakirjandus lokku valitsuse katuserahade (s.o riigieelarvega omadele kingitavate ühekordsete toetuste) üle.

Olen varem Riigikogu liikmete (täpsemalt fraktsioonide) poolt jagatavate katuserahade ideed toetanud. Või täpsemalt öeldes talunud. Peamiselt seetõttu, et see on üks väheseid hetki aastas, kui Riigikogu liige saab midagi konkreetselt teha oma kodukandi heaks.

Seekord jagas pretsedendina kingitusi kohalikele aga valitsus ning seda 6–7 korda suuremas mahus, kui Riigikogu seda teinud on. See on siis lisaks Riigikogu katuserahale, mis tuleb mõne nädala pärast niikuinii.