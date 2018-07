Hale vahelejäämine: lugupeetud jurist müüb omaniku teadmata tema korterit

Ljubov on rabatud. On 12. juuli, kuum suvepäev, ning just äsja sai ta kummalise telefonikõne.

„Tere, kas teie olete Sipelga 2-... korteri omanik?“

„Jah.“

„Ma tahaksin teie korterit osta!“

Ljubov ei saa aru, millest jutt. Ta ei müü ühtegi korterit. Ta küll annab mainitud Sipelga tänava korterit üürile, kuid ei müü.

Äkki on ostja valesti aru saanud?

Helistaja, noorem naishääl, vaidleb vastu. Kuulutus on kinnisvaraportaalis City24.ee kenasti üleval ja tema on valmis korteri seda nägemata ära ostma.