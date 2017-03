Haldusreformi hädad: kolm küla istub Põlvamaal "pantvangis"

Lugemine läheb sassi, kui kirja panna kõik ministrid, kellele kirju on läkitatud.

Ain Seppik (siseminister). Käis kohal, oli päri. Tühja!

Jaan Õunapuu (regionaalminister), Siim-Valmar Kiisler (regionaalminister).

Asi ei edenenud, mitte kriipsu.

Viimati tuli vastus riigihalduse ministri Mihhail Korbi allkirjaga, kuigi kiri läks teele peaminister Jüri Ratase aadressil.

Oleme teadlikud, riik ei saa sekkuda – kõlas Korbi pika jutu mõte lühidalt.

Terve posu kirju on saanud nii Tartu kui ka Põlva maavanemad.

Miski pole aidanud.

Maaritsa, Vissi ja Krüüdneri küla, kokku 270 elanikku – nagu väike sarv praeguse Põlvamaa Valgjärve valla põhjaosas – on tahtnud ligi 20 aastat saada kõrval Tartumaal asuva Kambja valla osaks. Enne sõda kuulusidki need külad Kambja kihelkonda.

20 aastat?

„Ei ole 20, nüüd on 16. See algas 2001 pihta. See on ikka hirmus pikk aeg!“ ohkab Maaritsa rahvamaja juhataja Astra Kittus ja laseb erkoranžid töökindad rüppe langeda.

„See on kõige hullem päev, mis üldse annab välja mõelda!“