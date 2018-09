Haiguste tõrjumiseks on sinul endal kaitsekilp!

Eesti Ekspress RUS

Peeter Kukk

Loodus on disaininud inimese keha vastupidavaks ja loomult võitlejaks. Kehas on olemas kõik vajalik, et kohaneda ja võidelda viiruste ning teiste haigustekitajatega. Gripp ja nohu ründavad sageli just siis, kui keha immuunsüsteem on nõrk, ehk organismil on mingi takistus, miks ta ei saa selle võitlusega hakkama, kuigi peaks. Rullmassaaž aitab sinu kehal loomulikul teel võidelda.