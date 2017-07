ÜLIEDUKAS SUVELAUL Luis Fonsi hitt „Despacito“ on kõigi aegade enim striimitud laul: 4,6 miljardit korda on inimesed seda eri voogedastuskeskkondades kuulanud. „Despacito“ tähendab hispaania keeles muide „aeglaselt“, aga laulu tõus on olnud kiire!