Guud ja bääd & Nädala sõna: Suur tõll jõudis koduranda

MUST AUK EI OLE LÕPP Sel nädalal 75 aasta juubelit tähistanud staarteadlane Stephen Hawking kummutas teooria, et kõik, mille imeb endasse must auk, lendab pehmelt öeldes pilbasteks. Geeniuse uue selgituse kohaselt säilime me musta augu välisel piirjoonel, nn sündmuste horisondil. Lohutus on väike, aga raskel ajal abiks seegi.