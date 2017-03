MIKITALIK VABA KONSERVATISM Me ei tea, kui guud see maailmavaade on, aga igal juhul on ta nii uus ja värske ning oskab eraldada partei erakonnast, et isegi „Aktuaalse kaamera“ paljunäinud ja -kogenud uudisteankur Margus Saar oigas „Vau!“, kui punabibo Artur Talvik talle otse-eetris esoteerikaloengu andis.