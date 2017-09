LÕHN KASSISÕPRADELE USA lõhnabränd Demeter töötas välja parfüümi nimega „Kitten Fur“. Kasutajate sõnul ei lõhna see siiski nagu kassi­poeg, aga tekitab tunde, nagu võtaksid ­väikse armsa kassikese sülle ja kaisutaksid temaga mõnusalt diivanil. Kassihullud, see on midagi teile!