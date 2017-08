TALVESÕDA JA KEMPSUHARI Soomes on tekkinud äge diskussioon, sest patriootliku sõjafilmi sponsoriks on firma, mis toodab muu hulgas ka kempsupoti harjasid. Paljude arvates alandab see filmi paatost. Ka sõjamees teeb number ühte ja number kahte, ärge unustage!

SEE ON MEIE MUHU! Muhu saar valiti populaarse välismaa reisiajakirja poolt „rahustavaks ja muinasjutuliseks“ reisisihiks. Hoidke alt, muhulased, sest Juhan Smuuli loodud proua Kohviveski koos oma abikaasa Johniga on briti poissmeeste kõrval lapsemäng!