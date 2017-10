KAKS TENNISISTI Kaks naistipptennisisti väikeriigis on hea lahendus – kui Anett Kontaveit on ennast ribadeks mänginud, siis on Kaia Kanepi parajalt puhanud ja hakkab ise paugutama!

LEHEPUHUR, MU ARM Kätte on jõudnud lehepuhurite sulnis hooaeg. Nende praktilisest väärtusest on mõistusega olendil küll pisut keeruline aru saada, aga tore ju ikka, kui märgade lehtede ühe puu alt teise alla puhumine kellelegi tööd annab!