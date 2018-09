GUUD JA BÄÄD & NÄDALA SÕNA | Kadri ja Kaja kätš

MUHU VÄINA SILD Sillaehituse entusiast Raivo Hein räägib juba, et kümme firmat lööksid Saaremaa silla ehitusel kaasa. Valitsus peab otsustama, kas sillaehitust lubada. Kes on korra jääteel üle mere sõitnud, ei see enam praamiga loksuda taha!