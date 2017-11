TUUL SEPP Tartu ülikooli teadur, kes tõestas, et aed-karmiinleevikese sulestiku värvuse erksus sõltub sellest, kui tõhusalt need nunnud linnukesed seedivad. Lisaks teadusajakirjale The Science of Nature avaldas mõnusast avastusest artikli ka The Economist.