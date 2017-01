Gustav Naani rock

Kirjandusklassik võib vananeda mitut moodi.

Mõni suur luuletaja näiteks võib süveneda eakohastesse terviseprobleemidesse, mõni tuntud vanem kirjanik loobub üldse kirjutamast ja telesaadetes esinedes praktiseerib eriliselt arusaamatut tähenduslikkust, pööritades ainult silmi ning vaikides ülisügavalt. Võimalusi on mitmeid! Enn Vetemaa –kindlalt eesti kirjanduskaanoni keskmesse kuuluv autor – on sümpaatselt endale truuks jäänud ja valinud romaani kirjutamise. Äsja ilmus Vetemaalt jälle päris mahukas romaan, mille teemaks on kosmosereis.