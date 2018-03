Gripp Eestis: kui mujalt viirust ei saa, siis haiglapersonalilt ikka

Ülemöödunud nädalal jäi Tallinnas külmetusnähtudega voodisse hiljuti 50. sünnipäeva tähistanud Robert*. Ta elas üksinda, kuid pidas tihedat sidet oma eks­abikaasa Katrini ja lastega. Plaanis oli, et lapsed tulevad nädalavahetuseks isa juurde, kuid Robert ütles telefonis eksnaisele, et saatku too lapsed seekord taksoga, kuna ta on natuke tõbine ega taha ise rooli istuda. Katrin küsis, kas Robert siis üldse võtab seekord lapsed enda juurde. Robert ütles, et tahab kindlasti lapsi näha, aga vahest mängib nendega rohkem toas ja seekord kelgumägesid ei valluta. Nii tehtigi. Pühapäeva õhtul pani Robert lapsed taas takso peale. Ema juures jutustasid nood, et kuigi isa oli haige, oli tema juures ikka vahva ja eriti tore oli arsti mängida – paps laskis lastel end nii kraadida kui ka tabletti anda (Mentose pastillid!).

Esmaspäeva hommikul helistas Katrin Robertile, et küsida, kas tütre kindad jäid tema juurde. Mees ei võtnud toru, samuti ei teinud ta seda järgmisel päeval.