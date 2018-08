GRAAFIK | Üle 50aastane sünnitaja on Eestis tõeline haruldus

Viimases Ekspressis kirjutasime Hille Karmist (51) ja Ilmar Taskast (65), kelle perre sündisid hiljuti kaksikud. Ida-Tallinna Keskhaigla perinataalkeskuse juhataja dr Ferenc Szirko ütleb, et viiekümnendates sünnitaja on haruldus: „Viimase 15 aasta jooksul on Eestis sünnitanud kokku vaid 8 üle 50aastast naist.“

Tervise Arengu Instituudi andmetel põhinev graafik näitab, et üle 50aastaseid sünnitajaid on aastatel 1992-2017 olnud siiski 9, kuid kahtlemata on tegu erakordse sündmusega.

„Tüsistused, mis kimbutavad vanemaid naisi raseduse ja sünnituse ajal, on samad mis noorematel, neid esineb lihtsalt rohkem. Õnneks kulgeb enamik rasedusi ka pärast neljakümnendat eluaastast tavapäraselt,“ sõnab Szirko, kes tegi ka Hille Karmile looteuuringu.

„Nad käitusid nii, nagu tulevased emad ja isad tavaliselt käituvad – veidi ujedalt, veidi muretsevalt, kuid alati rõõmsalt ja positiivselt. Õnneks ei pidanud selle raseduse ajal suuri meditsiinilisi imesid tegema, see kulges iseenesest väga hästi. Soovin vanematele jõudu ja jaksu ning olen kindel, et rõõmu jagub kuhjaga.“

Statistika osutab, et sünnitajate keskmine vanus on aastate jooksul märkimisväärselt tõusnud. Kui näiteks 1992. aastal oli vanusegrupi 40-44 osakaal kõikide sünnitajate hulgast 1,3 protsenti (237 sünnitajat), siis möödunud aastal küündis see näitaja koguni 4,5 protsendini (609 sünnitajat).